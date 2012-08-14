《中国2012年经济指标各方预测值一览》--8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月14日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年7月/2011年全年 国内生产 7.5% *超8%/国家信息中心副主任李凯/12年8月 7.6%/9.2% 总值(GDP) *7.9%/巴克莱/8月 (7.6%为2012年二季度数据) *7.7%/美银美林/8月 8.0%/IMF/7月 8.2%/亚洲开发银行/7月 8.3%/中信证券/6月 7.8%中金公司/6月 7.7%/摩根大通/6月 8.5%左右/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 8.2%/经合组织/5月 8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月 8.5%/摩根士丹利/5月 8.1%/高盛/5月 8.7%/社科院/4月 逾8%/国研中心/4月 8.5%/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月 8.5%/亚洲开发银行/12年4月 8.2%/世界银行/4月 8.5%/瑞银/3月 8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月 8.6%/德意志银行/3月 8.0-8.5%/花旗银行/2月 8.5%/国研中心主任李伟/2月 8.3%/恒生银行/2月 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.8%/中国银行/11年12月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 居民消费 4% 3%/中信证券/12年6月 *1.8%/5.4% 价格指数(CPI) 2.8%/中金公司/6月 3.0%/瑞银/6月 低于3.4%/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 3.3%/经合组织/5月 3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月 3.5%/社科院/4月 3.5%左右/国研中心/4月 3.3%/中金公司/4月 3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月 4%左右/亚洲开发银行/4月 3.5%左右/美银美林/3月 4%/摩根士丹利/3月 3.5%左右/花旗/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 工业生产者出厂 4%以内/国研中心/12年4月 *-2.9%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 *13.9%/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 *5,401亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月 *251.5亿美元/1,551.4亿美元 1,550亿美元/摩根大通/2月 410亿美元/美银美林/1月 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 *13.1%/17.1% 零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 16% 20%左右/亚洲开发银行/12年4月 *20.4%/23.8% (不含农户) 18%左右/摩根士丹利/2月 (20.4%为2012年1-7月数据) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 21%左右/交行金融研究中心/1月 22.8%/社科院/11年12月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) --整理 刘昕; 审校 边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。