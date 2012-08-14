〔新债招标〕中国国开行增发"福娃债"一年品种需求旺盛,三年遇冷(更新版)

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* 国开行第二轮"福娃债"增发,一年品种需求旺盛

* 三年遇冷,五、七及10年期基本符预期

* 市场偏好向短债转移

路透上海8月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;五、七及10年期招标结果则基本符合预期.

交易员指出,机构目前仍在政策放松和经济回暖预期之间纠结,而短期看,下调存准率的可能性依然存在,对于资金面逐步缓和的预期,或令市场偏好逐步转向短债.

"一年的感觉需求还不错,包括基金都有需求,"北京一国有银行交易员称.

他认为,当前债市整体活力偏低,中长债的交易机会不大,而考虑到降准预期犹存,相比之下短债风险比较小,逐步受到市场关注亦属情理之中.

具体增发结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 2.9978% 3.4990% 3.8378% *3.9993% 4.1287%

预期均值 (3.02%) (3.46%) (3.84%) (4.01%) (4.11%)

投标倍数 2.41 1.43 1.85 2.33 1.51

前次增发收益率 2.9954% 3.3849% 3.7642% *3.9586% 4.0607%

(7月31日)

注:*七年为加权收益率,今日边际中标收益率为4.0072%.

二级市场上,剩余期限2.90年的120229券CN120229=CFXS最新成交对应收益率在3.5200%,高于上日尾盘的3.4900%.

本次招标为国开行7月3日招标发行的第28期至32期金融债的第三次增发债.国开行当时并公告称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,

10年不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)

七年期多种价格(美国式)

缴款日 8月20日

起息日 7月9日

分销期 8月15日-20日

上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------(完)