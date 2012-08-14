〔新债招标〕中国国开行增发"福娃债"一年品种需求旺盛,三年遇冷(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
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* 国开行第二轮"福娃债"增发,一年品种需求旺盛
* 三年遇冷,五、七及10年期基本符预期
* 市场偏好向短债转移
路透上海8月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;五、七及10年期招标结果则基本符合预期.
交易员指出,机构目前仍在政策放松和经济回暖预期之间纠结,而短期看,下调存准率的可能性依然存在,对于资金面逐步缓和的预期,或令市场偏好逐步转向短债.
"一年的感觉需求还不错,包括基金都有需求,"北京一国有银行交易员称.
他认为,当前债市整体活力偏低,中长债的交易机会不大,而考虑到降准预期犹存,相比之下短债风险比较小,逐步受到市场关注亦属情理之中.
具体增发结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 2.9978% 3.4990% 3.8378% *3.9993% 4.1287%
预期均值 (3.02%) (3.46%) (3.84%) (4.01%) (4.11%)
投标倍数 2.41 1.43 1.85 2.33 1.51
前次增发收益率 2.9954% 3.3849% 3.7642% *3.9586% 4.0607%
(7月31日)
注:*七年为加权收益率,今日边际中标收益率为4.0072%.
二级市场上,剩余期限2.90年的120229券CN120229=CFXS最新成交对应收益率在3.5200%,高于上日尾盘的3.4900%.
本次招标为国开行7月3日招标发行的第28期至32期金融债的第三次增发债.国开行当时并公告称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,
10年不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)
七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月20日
起息日 7月9日
分销期 8月15日-20日
上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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