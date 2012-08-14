〔香港个股〕复星国际称参股的分众传媒私有化计划是有吸引力的选择

路透上海8月14日电---中国显示屏广告商分众传媒FMCN.O周一刚宣布其私有化建议方案,其第二大股东复星国际(0656.HK)周二宣称,这项建议为分众传媒的股东提供了一项具有吸引力的选择.

复星传媒的新闻稿称,公司仍将继续关注情况并评估该项建议交易.如果复星国际得出结论认为此项建议交易能实现复星国际股东价值的话,复星有意支持该项建议交易.

复星亦强调,公司认为分众传媒主席江南春的参与是该项建议交易成功非常重要的因素,因此,复星无意支持没有江南春参与的其它竞争性收购建议.

分众传媒周一发布私有化建议书,拟以27美元/ADS(美国存托股份)的对价,对分众传媒进行私有化交易.建议书来自方源资本、凯雷集团、中信资本、鼎晖、光大控股、分众传媒主席江南春及其控制的公司.

据分众传媒年报显示,截至去年12月31日,江南春持有分众约18%的流通股.

复星国际指出,目前尚未就此私有化交易签署任何承诺.

复星国际目前持有分众传媒2,221.56万份ADS,股份占比约17.2%.分众传媒周一收报25.45美元,涨2.07美元,或8.85%,仍低于私有化要约收购价格.(完)