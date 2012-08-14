《汇市简讯》美元/印度卢比料将向上突破

0301GMT 由于(0530GMT公布的)印度7月趸售(批发)物价指数升幅料自6月的7.25%扩大至7.37%,而且印度央行坚持强硬立场,美元/印度卢比可能上扬. 印度央行总裁苏巴拉奥近期强调通胀仍过高,敦促政府承担起遏制物价上涨的责任,暗示该央行暂时不太可能降息. 在通胀高企和欧元下跌情况下,与石油相关的美元需求增强,可能推动美元/印度卢比近期测试55.69(为56.44跌至54.95的50%费波纳奇回档技术位).(完) --编译 许娜;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=