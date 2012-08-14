〔中国汇市〕人民币早盘微幅下行,中间价持稳致成交以区间波动为主

* 人民币早盘微幅下行

* 近日中间价走势较为平稳

* 主要成交以区间波动为主

路透上海8月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘微跌,成交并移至6.36元以下,但依旧未脱近期6.35元-6.36元主要盘整区间.

交易员指出,虽然看多海外美元预期令人民币未来承压,然而在近日较为平稳的中间价指引下,短期内汇价大幅变化的可能性较为有限,更多有望跟随海外市场变化展开区间波动.

北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.3620元,上日收报6.3616元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3443元,较上日创下逾八个月新低的6.3456元小涨.

上海一银行交易员称,即期市场"这两天还好,中间价和市场价差别没以前那么宽,...除去油企(购汇等因素),其他对市场影响不大."

自今年6月起,因央行设定过高的人民币中间价,导致其与盘中成交明显脱离,多日点差达到500-600基点,盘中成交价并一度触及过1%的日间交易区间下限.不过进入8月后二者的点差不断缩窄,从此前约500基点,降至100-200点左右.

华南一银行交易员补充说,近日变化不大的中间价,支撑机构对汇价的短期稳定预期.除偶现的大额结售汇盘扰动外,人民币/美元总体走势仍算平静.

对人民币未来可能的疲软走势,上述交易员认为,虽然央行近期控制汇价贬值的力度有所放松,但考虑到热钱流出等多因素,央行应该不会允许人民币出现大幅贬值.

近日美元指数.DXY多维持在82.5上下.至北京时间12:33,今日美元指数下跌0.03,或0.04%.

离岸市场上,北京时间12:12,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3645/65元,上日尾盘报6.3660元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4240/70,上日尾盘为6.4225.

东京汇市欧元周二在亚洲市场守住多数涨幅,于海外市场在一波空头回补推动下持续攀升,不过在欧元区和美国公布主要数据前,市场趋于谨慎.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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