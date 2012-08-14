〔中国汇市〕人民币早盘微幅下行,中间价持稳致成交以区间波动为主

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币早盘微幅下行
* 近日中间价走势较为平稳
* 主要成交以区间波动为主
路透上海8月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘微跌,成交并移至6.36元以下,但依旧未脱近期6.35元-6.36元主要盘整区间.
交易员指出,虽然看多海外美元预期令人民币未来承压,然而在近日较为平稳的中间价指引下,短期内汇价大幅变化的可能性较为有限,更多有望跟随海外市场变化展开区间波动.
北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.3620元,上日收报6.3616元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3443元,较上日创下逾八个月新低的6.3456元小涨.
上海一银行交易员称,即期市场"这两天还好,中间价和市场价差别没以前那么宽,...除去油企(购汇等因素),其他对市场影响不大."
自今年6月起,因央行设定过高的人民币中间价,导致其与盘中成交明显脱离,多日点差达到500-600基点,盘中成交价并一度触及过1%的日间交易区间下限.不过进入8月后二者的点差不断缩窄,从此前约500基点,降至100-200点左右.
华南一银行交易员补充说,近日变化不大的中间价,支撑机构对汇价的短期稳定预期.除偶现的大额结售汇盘扰动外,人民币/美元总体走势仍算平静.
对人民币未来可能的疲软走势,上述交易员认为,虽然央行近期控制汇价贬值的力度有所放松,但考虑到热钱流出等多因素,央行应该不会允许人民币出现大幅贬值.
近日美元指数.DXY多维持在82.5上下.至北京时间12:33,今日美元指数下跌0.03,或0.04%.
离岸市场上,北京时间12:12,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3645/65元,上日尾盘报6.3660元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4240/70,上日尾盘为6.4225.
东京汇市欧元周二在亚洲市场守住多数涨幅,于海外市场在一波空头回补推动下持续攀升,不过在欧元区和美国公布主要数据前,市场趋于谨慎.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。