〔中国货币市场〕隔夜回购利率上行,需求集中且供求双方存在明显错配(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月14日电---中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘上行,其余品种波动不大.这也突出反映了整体资金状况并不宽松背景下,机构对隔夜品种的需求较为集中,与其借七天期,不如滚动借隔夜划算.
对于隔夜资金筹借难的问题,上海一银行交易员认为,相比七天期品种,隔夜资金偏低的利率吸引了更多筹资者.而从融出方角度,央行维持3.35%的七天期逆回购利率定位,又令其有较浓的惜售情绪.供求双方间存在明显的错配.
"对于拿逆回购的人来说,成本在3.35%.如果钱多出来的话,他也并不希望3.35的价格进来,然后2点几的价格出去."他表示.
明日是准备金例行清缴日,上述交易员指出,月中清缴中退缴的可能性偏大.与季末、年末相比,7、8月份存款"搬家"现象并不明显.因此准备金清缴规模有限,对市场的影响也不会太突出.
东北一银行交易员感叹,"现在隔夜难啊,每天为这点隔夜操心.我今天倒是借好了,昨天就打过招呼,不打招呼都不行."
中国人民银行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率继续持平于3.35%.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6876 2.4466 24.10 2,881.38
七天CN7DRP=CFXS 3.3440 3.3421 0.19 475.59
14天CN14DRP=CFXS 3.2829 3.2594 2.35 97.63
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6847 2.4527 23.20 719.95
七天CHICNY7D=CFXS 3.3454 3.4318 -8.64 95.00
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5800 2.2200 36.00 417.14
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8700 2.5500 32.00 97.50
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.8000 20.00 10.08
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6900 2.4800 21.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3500 3.3400 1.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.2887 1.13 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.6750 2.4342 24.08 --
七天SHICNYSWD= 3.3417 3.3383 0.34 --
三个月SHICNY3MD= 3.5823 3.5793 0.30 --
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(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。