〔中国公开市场〕逆回购量价双持稳,资金面尚可央行仅对冲当日到期量(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增交易员评论和央行公告)
* 今日公开市场逆回购量价与上周均持稳
* 资金面处于紧平衡,央行仅对冲掉当日到期量
* 资金成本略显偏高
路透上海8月14日电---中国央行公开市场周二仍仅见逆回购"露脸",因近期银行间市场上资金面基本能维持"紧平衡"态势,央行遂仅以对冲掉今日到期的逆回购量为目的,中标利率和操作量与上周二双双持稳.
"央行倚重逆回购,主要是看重它短期调节的功能吧,让资金相对平稳点儿,个人感觉,今年以来央行并不希望银行间的资金太松,最好偏点儿紧."上海一商业银行交易员表示.
央行公告显示,今日进行了500亿元人民币逆回购操作,中标利率持平于3.35%.今日也仅有500亿元的逆回购到期.
华东另一商业银行交易员也认为,逆回购更灵活,央行随时可以掌握市场的变动,且利率可以给二级市场一个指导,相比之下,如果要降低存款准备金率,央行除了要考虑管理通胀预期及经济增长等多重因素外,也会带来银行间的流动性忽紧忽松,"目前至少资金面不算很紧张."
不过有部分机构提到资金成本偏高,由于央行在公开市场上设定的七天期逆回购在3.35%的水平,导致二级市场上七天逆回购也随行就市,隔夜和七天的利差大多在70-80个bp的相对高位.
"(七天逆回购)价格定的有点儿高,个人觉得降到3%左右,和一年定存水平差不多,这样隔夜和七天利差能调整到40-50个bp比较合理吧."东北一商业银行交易员称.
中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘上行逾20个bp,和七天品种的利差约为66bp,相比七天期品种,隔夜资金偏低的利率吸引了更多筹资者.[CN/CN]
继上周公布了疲弱的经济数据后,令市场重燃浓厚的降准预期,上海另一商业银行交易员指出,央行却一直在反预期操作,不降准的话,为保证流动性的基本稳定,本周公开市场上应该会继续净投放.
上周央行进行了1,000亿元的七天期逆回购操作,利率持平在3.35%,当周净投放440亿元.
周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限包括28天和91天.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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逆回购 (周二) 500
(周四) 待定
央票到期 50
正回购到期 300
逆回购到期 1,000
==================================== (完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。