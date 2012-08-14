〔中国公开市场〕逆回购量价双持稳,资金面尚可央行仅对冲当日到期量(更新版)

(新增交易员评论和央行公告)

* 今日公开市场逆回购量价与上周均持稳

* 资金面处于紧平衡,央行仅对冲掉当日到期量

* 资金成本略显偏高

路透上海8月14日电---中国央行公开市场周二仍仅见逆回购"露脸",因近期银行间市场上资金面基本能维持"紧平衡"态势,央行遂仅以对冲掉今日到期的逆回购量为目的,中标利率和操作量与上周二双双持稳.

"央行倚重逆回购,主要是看重它短期调节的功能吧,让资金相对平稳点儿,个人感觉,今年以来央行并不希望银行间的资金太松,最好偏点儿紧."上海一商业银行交易员表示.

央行公告显示,今日进行了500亿元人民币逆回购操作,中标利率持平于3.35%.今日也仅有500亿元的逆回购到期.

华东另一商业银行交易员也认为,逆回购更灵活,央行随时可以掌握市场的变动,且利率可以给二级市场一个指导,相比之下,如果要降低存款准备金率,央行除了要考虑管理通胀预期及经济增长等多重因素外,也会带来银行间的流动性忽紧忽松,"目前至少资金面不算很紧张."

不过有部分机构提到资金成本偏高,由于央行在公开市场上设定的七天期逆回购在3.35%的水平,导致二级市场上七天逆回购也随行就市,隔夜和七天的利差大多在70-80个bp的相对高位.

"(七天逆回购)价格定的有点儿高,个人觉得降到3%左右,和一年定存水平差不多,这样隔夜和七天利差能调整到40-50个bp比较合理吧."东北一商业银行交易员称.

中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘上行逾20个bp,和七天品种的利差约为66bp,相比七天期品种,隔夜资金偏低的利率吸引了更多筹资者.[CN/CN]

继上周公布了疲弱的经济数据后,令市场重燃浓厚的降准预期,上海另一商业银行交易员指出,央行却一直在反预期操作,不降准的话,为保证流动性的基本稳定,本周公开市场上应该会继续净投放.

上周央行进行了1,000亿元的七天期逆回购操作,利率持平在3.35%,当周净投放440亿元.

周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限包括28天和91天.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 500

(周四) 待定

央票到期 50

正回购到期 300

逆回购到期 1,000

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