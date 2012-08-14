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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 12:16 BJT

《汇市简讯》公司买盘刺激长期人民币NDF走高

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* 三个月期和三年期人民币无本金交割远期外汇(NDF)价差持守在357个跳动点高位下方

* 传闻大型企业(或许是汽车制造商)买入,是刺激长期NDF急升的推手

* 短期NDF追随人民币中间价,中间价在最近几天一直趋软

* 今天境内人民币中间价略低于今年以来的最疲弱水平.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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