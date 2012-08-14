〔中国债市动态〕现券走势续偏弱,新债供给压力下防御策略较盛行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---中国银行间债市现券周二早盘走弱续偏弱.资金面显紧,中长期新债招标结果也一般,持续供给压力下,市场做多动力不足,多倾向于采取防御策略.
"今天现券收益率还在往上浮,资金有点紧,福娃债招标前也有人往上做,"上海一大型银行交易员称,"下半年大家都没动力再去冒险做多,经济又烂,供给又多,没啥交易机会,就耗着呗!"
广东一券商投资经理亦表示,短期内现券收益率或维持在相对高位,是否会进一步上探,需视供给力量变化情况而定;上半年机构获利颇丰,当前多在减杠杆、缩短久期,采用防御的策略.
银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘上行,其余品种波动不大.这也突出反映了整体资金状况并不宽松背景下,机构对隔夜品种的需求较为集中,与其借七天期,不如滚动借隔夜划算.[CN/CN]
中国国家开发银行[CHDB.UL]周二上午对"福娃债"进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;此外五、七及10年期招标结果基本符合预期.[CN-DBT-ISU]
北京时间12:00,二级市场上,剩余期限在6.82年的固息国债120010券最新双边报价对应收益率CN120010=CFXM为3.21%/3.17%,上日尾盘为3.1850%/3.1750%;剩余期限在2.90年的固息政金债12国开29券最新双边报价对应收益率CN120229=CFXM为3.57%/3.46%,上日尾盘为3.52%/3.42%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。