〔中国债市动态〕现券走势续偏弱,新债供给压力下防御策略较盛行

路透北京8月14日电---中国银行间债市现券周二早盘走弱续偏弱.资金面显紧,中长期新债招标结果也一般,持续供给压力下,市场做多动力不足,多倾向于采取防御策略.

"今天现券收益率还在往上浮,资金有点紧,福娃债招标前也有人往上做,"上海一大型银行交易员称,"下半年大家都没动力再去冒险做多,经济又烂,供给又多,没啥交易机会,就耗着呗!"

广东一券商投资经理亦表示,短期内现券收益率或维持在相对高位,是否会进一步上探,需视供给力量变化情况而定;上半年机构获利颇丰,当前多在减杠杆、缩短久期,采用防御的策略.

银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘上行,其余品种波动不大.这也突出反映了整体资金状况并不宽松背景下,机构对隔夜品种的需求较为集中,与其借七天期,不如滚动借隔夜划算.[CN/CN]

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二上午对"福娃债"进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;此外五、七及10年期招标结果基本符合预期.[CN-DBT-ISU]

北京时间12:00,二级市场上,剩余期限在6.82年的固息国债120010券最新双边报价对应收益率CN120010=CFXM为3.21%/3.17%,上日尾盘为3.1850%/3.1750%;剩余期限在2.90年的固息政金债12国开29券最新双边报价对应收益率CN120229=CFXM为3.57%/3.46%,上日尾盘为3.52%/3.42%.(完)