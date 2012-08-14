〔欧洲金融〕希腊银行业的7月ECB融资下降,从本国央行融资上升

* 希腊银行业者的融资来源从欧洲央行(ECB)转向本国央行

* 欧洲央行7月25日开始停止接受以希腊公债作为抵押品

路透雅典8月13日电---希腊央行的数据周一显示,在欧洲央行7月25日开始停止接受以希腊公债作为抵押品之后,该国银行业者7月转向本国央行寻求流动性.

在等待欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)检查员发布关于希腊情势的最新报告之际,欧洲央行的举动将加大对希腊政府的压力,促使其遵守救助计划中的条款.

此举实际上迫使希腊当局对该国的银行业者负起直接责任.目前,希腊银行业者几乎完全依赖央行融资,尽管欧洲央行在希腊央行陷入困境时将必须提供支持.

数据显示,7月欧洲央行对希腊银行业者的融资比6月减少496.7亿欧元,而希腊央行的紧急流动性援助(ELA)则增加了443.7亿欧元.