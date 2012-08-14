〔欧洲金融〕希腊银行业的7月ECB融资下降,从本国央行融资上升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 希腊银行业者的融资来源从欧洲央行(ECB)转向本国央行
* 欧洲央行7月25日开始停止接受以希腊公债作为抵押品
路透雅典8月13日电---希腊央行的数据周一显示,在欧洲央行7月25日开始停止接受以希腊公债作为抵押品之后,该国银行业者7月转向本国央行寻求流动性.
在等待欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)检查员发布关于希腊情势的最新报告之际,欧洲央行的举动将加大对希腊政府的压力,促使其遵守救助计划中的条款.
此举实际上迫使希腊当局对该国的银行业者负起直接责任.目前,希腊银行业者几乎完全依赖央行融资,尽管欧洲央行在希腊央行陷入困境时将必须提供支持.
数据显示,7月欧洲央行对希腊银行业者的融资比6月减少496.7亿欧元,而希腊央行的紧急流动性援助(ELA)则增加了443.7亿欧元.
截止到7月末,欧洲央行对希腊银行业的整体贷款降至239.9亿欧元,6月时为736.6亿欧元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。