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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 12:14 BJT

〔中国新债〕中国铝业公司周三将发50亿元超短融,期限一个月

路透北京8月14日电---中国铝业公司周二公告称,将于本周三(15日)在银行间债市簿记建
档发行50亿元人民币超短期融资券,期限一个月.

  具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中国铝业公司  450       50        1   8/15簿记建档  光大银行     AAA        8/16        8/17
                                                      民生公司
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  中国铝业公司旗下上市公司有中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK),为全球第二大氧化铝生产商.
  
  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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