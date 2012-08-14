版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 12:27 BJT

〔东京美债〕10年期美债价格小升,静候本周一系列美国经济数据

路透新加坡8月14日电---10年期美国公债周二在亚洲盘中小升,对全球经济前景的忧虑升高,市场焦点转向本周将出炉的一系列美国经济数据.

10年期美国公债价格升2/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.659%,较美国周一尾盘低约1个基点,并逐步远离上周触及的两个月高位1.731%.

巴克莱资本策略师Shinichiro Kadota表示,在近来大跌后,10年期美债短期内可能会重新站稳,如果本周美国数据疲弱的话则更是如此.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐