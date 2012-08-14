〔东京美债〕10年期美债价格小升,静候本周一系列美国经济数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡8月14日电---10年期美国公债周二在亚洲盘中小升,对全球经济前景的忧虑升高,市场焦点转向本周将出炉的一系列美国经济数据.
10年期美国公债价格升2/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.659%,较美国周一尾盘低约1个基点,并逐步远离上周触及的两个月高位1.731%.
巴克莱资本策略师Shinichiro Kadota表示,在近来大跌后,10年期美债短期内可能会重新站稳,如果本周美国数据疲弱的话则更是如此.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。