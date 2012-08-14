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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 12:31 BJT

澳洲经济指标总览--8月14日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第二季 +2.4% -1.2% 11月1日

出口物价(较前季) +1.0% -7.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第一季 +0.5% +0.1% 10月24日

(较上年同期) +1.2% +1.6%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.2%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 6月 +1.0% +0.8% 9月3日

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差0.09 逆差3.13 9月7日

出口(较前月) 持平 --

进口(较前月) -2% --

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 7月 +14.0 -28.3 9月6日

--全职 +9.2 -34.8

--兼职 +4.8 +6.5

失业率 5.2% 5.3%

就业参与率 65.2% 65.3%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第一季 赤字14.892 赤字9.639 9月4日

商品与服务贸易收支 逆差3.062 顺差2.254

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第一季 +1.3% +0.6% 9月5日

(较上年同期) +4.3% +2.3% (完)

--整理 石冠兰

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