〔英国政经〕政府拟在下月公布一项刺激房屋建设的新计划--金融时报

路透伦敦8月14日电---金融时报周二报导,英国联合政府正准备于下月公布一项新刺激计划,以此鼓励境况不佳的建筑业建造房屋.

提议草案将由英国首相卡梅伦或是副首相克莱格宣布.

该计划包含一个复杂的方案,当中政府将放宽要求私人住宅建筑商将社会住房纳入大型项目的规定.

根据这项计划,住房协会和私人住宅建筑商必须"围坐在桌旁",并同意合作进行大型项目.

金融时报称,政府还可能认购住房协会发行的债券,此举或将降低住宅协会的借贷成本,以便让其弥补私人住宅建筑商留下的缺口.

该提议由首相的政策主管Oliver Letwin、住房部长Grant Shapps和财政部首席秘书亚历山大(Danny Alexander)起草.(完)