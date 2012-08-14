〔企业并购〕尔必达债权人反对美光收购要约,提出对案--文件

路透东京8月14日电---对冲基金Linden Advisors、LIM Advisors和Owl Creek Asset Management都是日本芯片生产企业尔必达记忆体(Elpida Memory)[ELPDF.PK]的债权人.美国一法院文件周二显示,这些债权人正提出尔必达的重组计画对案.

Taconic Capital Advisors也是债权人之一,该公司共计持有尔必达发行的约230亿日圆(2.94亿美元)债券.上述债权人反对目前的计画,指称美光(Micron Technology)(MU.O)的收购要约低估了尔必达的价值.(完)