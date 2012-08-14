〔企业并购〕尔必达债权人反对美光收购要约,提出对案--文件

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京8月14日电---对冲基金Linden Advisors、LIM Advisors和Owl Creek Asset Management都是日本芯片生产企业尔必达记忆体(Elpida Memory)[ELPDF.PK]的债权人.美国一法院文件周二显示,这些债权人正提出尔必达的重组计画对案.
Taconic Capital Advisors也是债权人之一,该公司共计持有尔必达发行的约230亿日圆(2.94亿美元)债券.上述债权人反对目前的计画,指称美光(Micron Technology)(MU.O)的收购要约低估了尔必达的价值.(完)
--编译 于春红;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。