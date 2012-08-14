〔企业并购〕今年中资企业海外并购额料超去年,本土PE"出海"涌现--普华

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)周二表示,尽管受全球经济低迷影响,上半年中国相关并购交易减少,但中资企业海外并购仍保持强劲势头,全年交易金额有望超去年.
普华永道并指出,未来中国的私募股权基金(PE)亦将更多参与跨国并购中,为中国企业提供资金和交易经验双重支持.
普华永道中国北京咨询服务部主管合伙人卢玉彪表示,鉴于中国大陆企业海外并购经验增加、对资源和技术存在战略性需求,且面临不错的海外买入机会,预计2012年全年交易金额有望超过2011年.
他并指出,中国大陆企业不仅仍持续关注从海外市场引进先进的工业技能、技术和知识产权,而且也开始通过渗透海外市场以谋求企业发展.
普华永道援引汤森路透数据显示,今年上半年中国相关的并购交易(包括发生在中国境内的并购及中资企业海外并购)在数量上减少33%,交易金额下降10%.主因全球经济低迷影响并购交易的市场情绪.
不过,同期中资企业海外并购交易逆势上升,数量同比近持平,且金额为上年同期三倍左右.
**本土PE出海**
普华永道认为,除传统的投资渠道外,中国本土私募股权基金寻求海外市场投资机会的趋势正在形成,尽管目前金额仍较小,但有望在近几年成为新的行业增长点,并且和中国企业联合投资日益增多.
"从私募股权基金角度看,目前交易和退出都比以往困难,也在寻求新的投资增长点."该机构中国企业并购服务部合伙人路谷春在同一场合表示.
同时,对成长中的民营企业而言,PE不仅能够提供并购资金支持,也可弥补其并购经验和管理上的不足,因此将受到欢迎.
不过他并提示,二者合作模式仍有待摸索,"国内企业海外并购往往出于战略考虑,而私募股权基金要看(财务)回报,两者该如何磨合?"
在今年年初三一重工(600031.SS)以3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特公司100%股权的大手笔交易中,中信基金亦参与其中,参与10%的股份收购.
受二级市场不景气,近年中国的私募股权(PE)退出渠道受阻,令其投资"胃口"大减.但普华永道预计,虽然今年PE总体交易数量难超2011年,但鉴于私募股权基金资金充足,同时中国民营企业需要成长资本,下半年有望回升.(完)
--发稿 宿泱韫/苏丹; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。