中国释放出大力支持朝鲜经济信号

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月14日电---中国周二承诺要帮助大型企业投资朝鲜(北韩)，释放出强烈支持朝鲜年轻领导人金正恩的信号。据信金正恩正计划改革朝鲜经济。
商务部副部长陈健在《人民日报》的一篇文章中表示，要积极稳妥推进中朝双方去年建立的两个经济区的开发合作。
朝鲜实权派人物、金正恩姑父张成泽本周也访问了中国，他被视为朝鲜改革的推动力量。
陈健写道：“支持有实力、有意愿的中方企业扩大对朝经贸合作，推动双方进一步提升双边贸易和投资结构，探讨大项目合作的可行性。”
朝鲜官方媒体表示，张成泽前往中国是讨论两国间的商业项目。
张成泽此行被视为金正恩寻求重振经济的最新迹象。朝鲜经济数年来一直处于滑坡状态，甚至多年歉收，无力养活全国2,400万人口。
朝鲜严重依赖中国对其经济的支持。朝鲜经济因多年来的管理不善和国际制裁而遭重击。
朝鲜前领导人金正日虽宣称要改革，但从未真正落实，他担心改革可能会破坏金氏家族对朝鲜的控制。
但金正恩展现了一个与其父不一样的形象，据信他希望进行经济和农业改革。张成泽也一直倡导类似改革。
金正恩可能寻求结束被国际社会孤立状态的另一个迹象是，他本月派朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南(Kim Yong-Nam)前往越南和老挝。据报导，金永南此行讨论了经济发展问题。
陈健表示，中朝双方经济互补性强，合作潜力大。他写道，今年上半年，中朝双边贸易额达到31.4亿美元，同比增长24.7%。
陈健并称，据海关统计，2011年中朝双边贸易额达到56.7亿美元，同比增长62.4%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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