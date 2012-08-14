版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 13:37 BJT

《汇市简讯》今日到期的外汇期权合约数量依然较少

0523GMT

* 今日有行权价78.25和78.45的美元/日圆普通期权到期

* 今日到期的欧元/美元期权行权价在1.2335和1.2370,欧元/英镑期权行权价在0.7800,英镑/美元期权行权价在1.5600和1.5700

* 澳元/美元期权行权价在1.0550,新西兰元/美元期权行权价在0.8200

(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐