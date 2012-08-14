《汇市简讯》欧元在亚洲市场有空头回补买兴

0524GMT * 欧元几乎全线有买兴,兑澳元和日圆有明显的资金流动 * 欧元/美元的买需亦不错,宏观账户和美国账户买入欧元/澳元 * 欧元/美元在1.2375前方有卖单,但该水准上方挂有一些停止单 * 欧元/日圆仍在97.00前方有卖单,但该水准上方挂有一些停止单.(完) --编译 王翔琼; 审校 于春红