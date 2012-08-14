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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲市场开盘前欧元兑主要货币买兴甚浓,受空头回补推动

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* 宏观基金进行空头回补,带动欧元买兴,吸收不少卖盘

* 欧元/澳元尤为强劲,欧元/美元和日圆亦有买盘

* 欧元/美元在1.2375水准前有卖单,上方则挂有停止单,1.2390-1.2400上方有更多卖单

* 1.2300之前往下一路有欧元/美元买单

* 97.00之前仍有欧元/日圆卖单,但上方挂有一些停止单

(完)

--编译 白云;审校 于春红

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