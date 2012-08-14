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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 13:58 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索反弹,此前菲律宾央行总裁发表温和言论

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* 菲律宾央行总裁近期关于政策空间"绰绰有余"的言论被视作温和

* 迄今为止,菲律宾披索仍是亚洲表现最佳的货币,尽管该国采取降息等举措阻止资金流入

* 近期美元/披索走势震荡,今日处于在41.88的20日移动均线提供支撑.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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