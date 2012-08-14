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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 14:13 BJT

〔日本股市〕温和收高,对推出扶助经济政策的憧憬提供支撑

路透东京8月14日电---日本股市周二收盘温和收涨,投资者买入在财报季中超卖的个股.投资者对全球推出刺激政策的憧憬继续支撑市场.

日经指数.N225收升0.5%,至8,929.88点.东证股价指数.TOPX收涨0.4%,报749.53点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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