〔澳新汇市〕澳元和新西兰元盘整走势,易受将公布的欧美数据影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼8月14日电---澳元和新西兰元周二在数月高位下方盘整,若欧洲和美国数据令人失望,加重全球经济成长忧虑,两币种走势将易受影响.
澳元兑美元AUD=D4报1.0518美元,上日曾跌0.5%.交易员称若密集的欧元/澳元空头仓位遭到逼仓,将使澳元/美元重探周一盘中低位1.0497美元,若持续突破该水位,将瞄准20日移动均线1.0460美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。