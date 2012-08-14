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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 14:30 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元盘整走势,易受将公布的欧美数据影响

路透惠灵顿/悉尼8月14日电---澳元和新西兰元周二在数月高位下方盘整,若欧洲和美国数据令人失望,加重全球经济成长忧虑,两币种走势将易受影响.

澳元兑美元AUD=D4报1.0518美元,上日曾跌0.5%.交易员称若密集的欧元/澳元空头仓位遭到逼仓,将使澳元/美元重探周一盘中低位1.0497美元,若持续突破该水位,将瞄准20日移动均线1.0460美元.

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