版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 14:20 BJT

〔韩国股市〕收高,因市场乐观预计主要央行将进一步放宽政策

路透首尔8月14日电---韩国股市周二收高,因市场乐观预计全球主要央行将进一步放松政策,同时投资者等待美国和欧元区今日稍晚公布新的经济数据.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收高1.27%至1,956.97点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐