〔欧元债市〕德债期货下跌,此前公布的德法两国GDP数据优于预期

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦8月14日电---德国公债期货周二开盘下跌,此前公布的德国和法国国内生产总值(GDP)数据略优于预期,减轻这欧洲两大经济体滑入衰退的担忧.
德国联邦统计局周二公布,第二季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较上季上升0.3%,路透调查预估为成长0.2%.[ID:nSB1724498]
法国国家统计局周二公布,第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季持平,预估为下滑0.1%.第一季GDP亦为持平,2011年第四季修正后为持平.[ID:nSB1724468]
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。