〔欧元债市〕德债期货下跌,此前公布的德法两国GDP数据优于预期

欧元债市：德国两年期公债收益率创2011年来最大周度跌幅

民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。