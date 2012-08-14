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债券 | 2012年 8月 14日 星期二 14:25 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌,此前公布的德法两国GDP数据优于预期

路透伦敦8月14日电---德国公债期货周二开盘下跌,此前公布的德国和法国国内生产总值(GDP)数据略优于预期,减轻这欧洲两大经济体滑入衰退的担忧.

德国联邦统计局周二公布,第二季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较上季上升0.3%,路透调查预估为成长0.2%.[ID:nSB1724498]

法国国家统计局周二公布,第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季持平,预估为下滑0.1%.第一季GDP亦为持平,2011年第四季修正后为持平.[ID:nSB1724468]

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