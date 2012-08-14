〔法国经济〕财长称尽管第二季GDP零成长,但并未损及预算目标

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透巴黎8月14日电---法国财政部长莫斯可维西周二表示,将践行向欧洲同伴作出的承诺,削减公共部门赤字,并且连续第三季经济零成长并未损及预算目标.
莫斯可维在法国第二季国内生产总值(GDP)数据公布后接受Europe 1访谈时表示,经济表现"不优异",但法国并未正式陷入衰退,且政府明年预算计划依然"合理."
在被问及有调查显示大多数法国民众希望政府履行竞选时的承诺,控制燃料价格时,这位财长称,政府将考虑冻结价格,8月底前会决定措施.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。