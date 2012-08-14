〔东京汇市〕欧元上涨,等候欧元区GDP数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元全面上涨,因投资者削减空头部位
* 市场对澳元等商品货币了结获利
* 静候美国零售销售和消费者物价指数(CPI)数据
路透东京8月14日电---欧元周二上涨,扩大上交易日在亚洲时段的部分涨幅.在欧元区和美国公布数据前,市场谨慎向上测试.
人们冀望欧洲央行下个月采取行动,加之中国近期公布的经济数据表现疲弱,促使投资者解除部分欧元空仓,尤其是欧元兑澳元和新西兰元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。