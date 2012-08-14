版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 14:35 BJT

〔东京汇市〕欧元上涨,等候欧元区GDP数据

* 欧元全面上涨,因投资者削减空头部位

* 市场对澳元等商品货币了结获利

* 静候美国零售销售和消费者物价指数(CPI)数据

路透东京8月14日电---欧元周二上涨,扩大上交易日在亚洲时段的部分涨幅.在欧元区和美国公布数据前,市场谨慎向上测试.

人们冀望欧洲央行下个月采取行动,加之中国近期公布的经济数据表现疲弱,促使投资者解除部分欧元空仓,尤其是欧元兑澳元和新西兰元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐