《中国新债预测》五年国债利率预测均值2.89%,需求情况料不温不火

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 招标品种: 财政部五年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(15日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 2.85%-2.95%
* 预测均值: 2.89%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月14日电---中国财政部周三将招标发行五年期固息国债.路透调查显示,对未来经济走势的预期市场仍存分歧,政策放松的步伐亦存不确定性,债市暂缺乏明确投资机会,料本期新债将以投资户参与为主,需求不温不火,中标利率预测均值为2.89%.
交易员指出,在市场缺乏做多热情的背景下,机构逐渐倾向于缩短久期的策略,短期品种开始更受关注,中长债或难出亮点,亦不排除明日该期新债利率偏高的可能性.
华东一银行交易员预计,"在2.90%附近吧,现在市场就是这么个状况,经济还没起来,但再往下的空间可能也不大,一旦开始反弹,债市压力马上就来了,大家都比较小心."
二级市场上,剩余期限4.51年的国债120003CN120003=CFXS最新成交对应收益率为2.8700%.银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率约2.9762%.
中国国家开发银行[CHDB.UL]周二上午对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;五、七及10年期招标结果则基本符合预期.[ID:nSB1724376]
明日新债为财政部今年第14期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期债8月16日开始发行并计息,8月20日发行结束,8月22日起上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。