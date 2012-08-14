背景资料：蒙古关键的政治风险

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透乌兰巴托8月14日电---蒙古6月的国家大呼拉尔选举没有产生绝对多数，令政局在随后的几周内存在不确定性，民主党人阿勒坦呼雅格8月初被任命为总理，这一状态结束。
民主党从人民党手中接过政权后，矿业企业面临的主要风险仍来自主张资源国有的立法者。矿业是蒙古经济发展的引擎。
除非新的联合政府发出信号，支持外国投资者，无意于重新协商关键的合同或通过限制外资矿产所有权的法案，这些外资企业在承诺大规模投资于蒙古时才不会心存疑虑。
蒙古面临的首要任务是发展规模不大但是增速很快的经济，外国投资者希望知道，蒙古政府能否创造出稳定的法律环境，同时安抚失去耐心的国民和中国与俄罗斯两大邻国。
看点：
- 新政府与外国投资者的关系，以及主张资源国有者施加的压力是否影响立法。
- 新政府能否达成令外资和公众都满意的陶勒盖煤矿（Tavan Tolgoi）投资协议，以及协议是否能及时达成。
- 更多对蒙古的投资。去年11月，大宗商品贸易商托克和私募股权公司欧瑞基金(OPP.L)组建了一家合资企业，开发蒙古的煤炭和铁矿石资源，用于出口。今年2月，高盛买入了一家蒙古银行4.8%的股权。
世界银行数据显示，2012年第一季度，蒙古经济同比增长16.7%，是亚洲增长最快的国家。该国已经出现“荷兰病”的典型症状，包括通胀飙升和利率高企。
惠誉7月称，如果大宗商品价格迅速下跌，蒙古有重蹈2007-2009年的繁荣到衰落周期的风险。风险产生的原因是信贷环境异常宽松、通胀高企（尽管利率高达13.25%）以及财政赤字扩大。
蒙古拥有270万人口，很多国民担忧中国和俄罗斯对其影响力日益增加。中国已经对蒙古经济产生主导作用，2011年上半年，蒙古90%的出口是面向中国的，尽管该国政府希望出口中国的比例下降，多元化出口市场。
蒙古对俄罗斯和中国的燃料、电力和运输的依赖，同样对其矿业构成很大威胁。蒙古打算建设自己的铁路网运输煤炭至海外市场，但这一计划可能会延期。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。