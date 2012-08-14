〔国际油市〕布兰特原油期货在113美元上方持稳,等待欧美关键数据

路透新加坡8月14日电---布兰特原油期货周二在每桶113美元上方持稳,投资者等待欧洲经济数据出炉,以研判该地区能源需求的前景,同时中东地区的紧张局势加剧支撑油价.

若欧元区经济增长数据疲弱,可能提振美元且令以美元计价的大宗商品承压.但油价应能寻获支撑,因为以色列国内有关是否打击伊朗颇具争议核计划的辩论加剧,引燃了对该地区石油供应的忧虑.