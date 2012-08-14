〔国际油市〕布兰特原油期货在113美元上方持稳,等待欧美关键数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡8月14日电---布兰特原油期货周二在每桶113美元上方持稳,投资者等待欧洲经济数据出炉,以研判该地区能源需求的前景,同时中东地区的紧张局势加剧支撑油价.
若欧元区经济增长数据疲弱,可能提振美元且令以美元计价的大宗商品承压.但油价应能寻获支撑,因为以色列国内有关是否打击伊朗颇具争议核计划的辩论加剧,引燃了对该地区石油供应的忧虑.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。