〔中国股市〕沪综指小幅反弹收升,受银行、石油等权重股护盘提振

路透北京8月14日电---中国股市沪综指周二缩量反弹收升,市场羸弱情绪下各板块走势现分歧,其中券商和保险股在前日大跌基础上续跌,但银行、房地产及煤炭石油等权重板块则在护盘资金支持下略涨.

分析人士指出,短期在宏观经济持续探底等多重悲观因素叠加下,大盘料仍将维持震荡格局.

沪综指.SSEC收报2,142.525点,升6.447点或0.3%.前日收挫1.5%创近一个月最大单日跌幅.今日上海A股成交额595亿元人民币,上日为630亿元.

东方证券分析师邵宇指出,今日石油石化、房地产、煤炭、机械等偏周期的板块走势尚可,但有色和非银行金融股等却表现较差,显示市场对经济走势意见分歧明显.

"我感觉会是有些护盘,...若跌到那个位置(2,100点),还会有人把它拉起来.但这个动作并不重要,重要的是经济面和政策面有没有更多的正面信号出来."他称.

遭受业绩下滑和市场流言困扰的券商保险板块周二继续下跌.中信证券(600030.SS)收跌1.64%至10.81元人民币;新华保险(601336.SS)下跌3.27%至27.49元.不过,银行和煤炭石油权重板块则在资金护盘下普涨.工商银行(601398.SS)收升0.52%.

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,361.6点,跌0.49%,成交量为325,856 手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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