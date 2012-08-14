〔中国股市〕沪综指小幅反弹收升,受银行、石油等权重股护盘提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---中国股市沪综指周二缩量反弹收升,市场羸弱情绪下各板块走势现分歧,其中券商和保险股在前日大跌基础上续跌,但银行、房地产及煤炭石油等权重板块则在护盘资金支持下略涨.
分析人士指出,短期在宏观经济持续探底等多重悲观因素叠加下,大盘料仍将维持震荡格局.
沪综指.SSEC收报2,142.525点,升6.447点或0.3%.前日收挫1.5%创近一个月最大单日跌幅.今日上海A股成交额595亿元人民币,上日为630亿元.
东方证券分析师邵宇指出,今日石油石化、房地产、煤炭、机械等偏周期的板块走势尚可,但有色和非银行金融股等却表现较差,显示市场对经济走势意见分歧明显.
"我感觉会是有些护盘,...若跌到那个位置(2,100点),还会有人把它拉起来.但这个动作并不重要,重要的是经济面和政策面有没有更多的正面信号出来."他称.
遭受业绩下滑和市场流言困扰的券商保险板块周二继续下跌.中信证券(600030.SS)收跌1.64%至10.81元人民币;新华保险(601336.SS)下跌3.27%至27.49元.不过,银行和煤炭石油权重板块则在资金护盘下普涨.工商银行(601398.SS)收升0.52%.
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,361.6点,跌0.49%,成交量为325,856 手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。