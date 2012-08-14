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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 16:13 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦8月14日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:仍然限于区间交投,关键水准是55日移动均线切入位和阻力位所在的1.2430/40区域,以及始于1.2045低位的趋势线支撑位1.2220.若跌破此支撑,则可能再次下看1.2150区域,以及1.2045低位.我们仍关注两周前开始形成的多头周线蜡烛图,暗示欧元将上涨,但若跌破1.2150区域则将下看1.1880.月线图的关键水准仍是200个月移动均线切入位1.2060,亦是7月低点.

美元/日圆:仍囿于78.00下方支撑与79.30上方阻力位之间交投,尽管事实上,日本第二季GDP增幅低于预期......云区支撑在77.30,5月低点77.60仍是关键水准.只要下档守住该水准,反弹的概率依然很高.突破79.30将再上探80.00,以及位于周线图云区顶部的阻力位80.45.

英镑/美元:依然陷于区间交投,关键水准是200日移动均线切入位1.5725,1.5740/80阻力区域,和始于1.5270低位的趋势线支撑位1.5480.若跌破该支撑位,则预示汇价将回落至1.5270.但只有收在1.5240下方,才有可能再次下探2010年7月低位1.4950.

纽约 当日 今年来 2011年

0811GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2377 1.2331 +0.37 -4.39 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.56 78.30 +0.33 +2.11 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.21 96.53 +0.70 -2.37 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9703 0.9737 -0.35 +3.49 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5706 1.5682 +0.15 +1.10 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9919 0.9922 -0.03 -2.69 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0533 1.0513 +0.19 +3.01 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8104 0.8086 +0.22 +4.11 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.730 82.320 +0.50 +5.20 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.640 63.330 +0.49 +6.37 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.38 122.77 +0.50 +3.22 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2991 1.2995 -0.03 -1.03 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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