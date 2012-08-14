亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦8月14日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:仍然限于区间交投,关键水准是55日移动均线切入位和阻力位所在的1.2430/40区域,以及始于1.2045低位的趋势线支撑位1.2220.若跌破此支撑,则可能再次下看1.2150区域,以及1.2045低位.我们仍关注两周前开始形成的多头周线蜡烛图,暗示欧元将上涨,但若跌破1.2150区域则将下看1.1880.月线图的关键水准仍是200个月移动均线切入位1.2060,亦是7月低点.
美元/日圆:仍囿于78.00下方支撑与79.30上方阻力位之间交投,尽管事实上,日本第二季GDP增幅低于预期......云区支撑在77.30,5月低点77.60仍是关键水准.只要下档守住该水准,反弹的概率依然很高.突破79.30将再上探80.00,以及位于周线图云区顶部的阻力位80.45.
英镑/美元:依然陷于区间交投,关键水准是200日移动均线切入位1.5725,1.5740/80阻力区域,和始于1.5270低位的趋势线支撑位1.5480.若跌破该支撑位,则预示汇价将回落至1.5270.但只有收在1.5240下方,才有可能再次下探2010年7月低位1.4950.
纽约 当日 今年来 2011年
0811GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2377 1.2331 +0.37 -4.39 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.56 78.30 +0.33 +2.11 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 97.21 96.53 +0.70 -2.37 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9703 0.9737 -0.35 +3.49 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5706 1.5682 +0.15 +1.10 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9919 0.9922 -0.03 -2.69 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0533 1.0513 +0.19 +3.01 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8104 0.8086 +0.22 +4.11 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.730 82.320 +0.50 +5.20 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.640 63.330 +0.49 +6.37 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 123.38 122.77 +0.50 +3.22 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2991 1.2995 -0.03 -1.03 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。