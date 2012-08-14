欧元/美元:仍然限于区间交投,关键水准是55日移动均线切入位和阻力位所在的1.2430/40区域,以及始于1.2045低位的趋势线支撑位1.2220.若跌破此支撑,则可能再次下看1.2150区域,以及1.2045低位.我们仍关注两周前开始形成的多头周线蜡烛图,暗示欧元将上涨,但若跌破1.2150区域则将下看1.1880.月线图的关键水准仍是200个月移动均线切入位1.2060,亦是7月低点.