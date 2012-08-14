〔表格〕外资在韩国股市买超3,871亿韩元,为连续第七日买超

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔8月14日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超3,871亿韩元,为连续第七日买超,期间累计买超3.6173万亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月14日 387.1 -54.3 -322.4
8月13日 238.8 -231.3 -5.7
8月10日 621.3 -265.8 -333.4
8月 9日 1,474.3 -112.4 -1,325.2
8月 8日 690.9 60.2 -751.9
8月 7日 51.0 149.6 -192.2
8月 6日 153.9 370.1 -513.9
8月 3日 -55.3 12.8 40.7
8月 2日 197.8 10.9 -202.1
8月 1日 40.4 199.9 -235.4
7月31日 613.6 479.6 -1,069.7
7月30日 475.7 -55.7 -416.4
7月27日 489.6 244.7 -717.7
7月26日 -45.3 119.6 -70.6
7月25日 -84.4 145.7 -52.7
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本月以来 3,800.2 139.7 -3,841.6
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今年以来 10,470.0 3,087.3 -9,851.7
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--编译 侯向明; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。