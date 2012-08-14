〔中国债市〕人民币利率互换继续小涨,近期或难脱离缓步上移走势

路透上海8月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周二继续小幅上行;疲弱的7月经济数据引燃的政策利好预期未见兑现,场内失望情绪一时难以散去,若外围或国内政策面没有更多惊喜,IRS料难以脱离近期缓步上移的格局.

"今天IRS继续往上涨,几个点,基本延续了近期慢慢(往上移)的一个模式,周末没降准引发的失望情绪还在."上海一商业银行交易员称.

他认为,IRS近期走势和现券基本保持一致,对利好的预期大部分已price in(提前反应),短线阶段性底部应已明确,个人预计央行上次连续降息以后,再推出更多宽松政策的可能性并不大,IRS往上的空间更大.

"除非外围有根本变化,比如希腊退出欧元区之类."他称.

上海另一商业银行交易员还提到,今日部分外资银行在长端较活跃,"外资长端主要是pay(付固息债收浮息债),可能它们觉得外围环境会回暖吧,但因为就那么几家在做,大家觉得可以等等再看,IRS总的成交不算活跃."

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.而实体经济有效需求不足,亦拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工 业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.[ID:nSB1719908]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.9025/3.0125 2.7480/2.8460 2.7740/2.8700 2.8280/2.9260 2.8460/3.0600

周一 2.8640/2.9540 2.7225/2.8200 2.7350/2.8275 2.8025/2.8975 2.8180/3.1180

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变动 +0.0385/+0.0585 +0.0255/+0.0260 +0.0390/+0.0425 +0.0255/+0.0285 +0.0280/-0.0580

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)