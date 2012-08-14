〔中国债市〕人民币利率互换继续小涨,近期或难脱离缓步上移走势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月14日电---中国人民币利率互换(IRS)周二继续小幅上行;疲弱的7月经济数据引燃的政策利好预期未见兑现,场内失望情绪一时难以散去,若外围或国内政策面没有更多惊喜,IRS料难以脱离近期缓步上移的格局.
"今天IRS继续往上涨,几个点,基本延续了近期慢慢(往上移)的一个模式,周末没降准引发的失望情绪还在."上海一商业银行交易员称.
他认为,IRS近期走势和现券基本保持一致,对利好的预期大部分已price in(提前反应),短线阶段性底部应已明确,个人预计央行上次连续降息以后,再推出更多宽松政策的可能性并不大,IRS往上的空间更大.
"除非外围有根本变化,比如希腊退出欧元区之类."他称.
上海另一商业银行交易员还提到,今日部分外资银行在长端较活跃,"外资长端主要是pay(付固息债收浮息债),可能它们觉得外围环境会回暖吧,但因为就那么几家在做,大家觉得可以等等再看,IRS总的成交不算活跃."
全球经济放缓下,中国亦难独善其身.中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.而实体经济有效需求不足,亦拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工 业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.[ID:nSB1719908]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 2.9025/3.0125 2.7480/2.8460 2.7740/2.8700 2.8280/2.9260 2.8460/3.0600
周一 2.8640/2.9540 2.7225/2.8200 2.7350/2.8275 2.8025/2.8975 2.8180/3.1180
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变动 +0.0385/+0.0585 +0.0255/+0.0260 +0.0390/+0.0425 +0.0255/+0.0285 +0.0280/-0.0580
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。