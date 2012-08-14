《汇市简讯》澳元兑美元受到英国清算所需求提振

0735 GMT * 英国清算商需求被指为澳元/美元升至1.0541的主因 * 卖单据称在1.0550(期权到期价位)与1.0570.停止单在1.0575之上 * 1.0574是昨日高点,1.0578是上周五高点 * 停损卖单在1.0495下方(1.0497是昨日暨周五低点) * 澳新银行对澳洲央行利率预估转为加息,预计明年年中存在可能性.(完) --编译 隋芬;审校 王洋 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=