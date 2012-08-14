(重温稿)《中国新债预测》五年国债利率预测均值2.89%,需求情况料不温不火

* 招标品种: 财政部五年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(15日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.85%-2.95%

* 预测均值: 2.89%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月14日电---中国财政部周三将招标发行五年期固息国债.路透调查显示,对未来经济走势的预期市场仍存分歧,政策放松的步伐亦存不确定性,债市暂缺乏明确投资机会,料本期新债将以投资户参与为主,需求不温不火,中标利率预测均值为2.89%.

交易员指出,在市场缺乏做多热情的背景下,机构逐渐倾向于缩短久期的策略,短期品种开始更受关注,中长债或难出亮点,亦不排除明日该期新债利率偏高的可能性.

华东一银行交易员预计,"在2.90%附近吧,现在市场就是这么个状况,经济还没起来,但再往下的空间可能也不大,一旦开始反弹,债市压力马上就来了,大家都比较小心."

二级市场上,剩余期限4.51年的国债120003CN120003=CFXS最新成交对应收益率为2.8700%.银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率约2.9762%.

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二上午对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;五、七及10年期招标结果则基本符合预期.[ID:nSB1724376]

明日新债为财政部今年第14期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债8月16日开始发行并计息,8月20日发行结束,8月22日起上市交易.(完)