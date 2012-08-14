《汇市简讯》一个月期欧元/美元期权交易情况

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* 9月13日周四有一个月期欧元/美元期权到期

* 届时有欧洲央行会议、美国非农就业数据、美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和德国法院对欧洲稳定机制(ESM)的裁决

* 一个月期价平期权近几天波动率约为9.0%,8.8%处有坚固支撑

* 一个月期期权的小时实际波动率为9.6%,日实际波动率为9.5%

* 一个月期执行价为1.2100的期权今日早盘波动率报9.85%,一个月期执行价为1.2200的波动率为9.55%

* 执行价为1.2100,9月14日周五到期的期权波动率报10.1%,执行价为1.2360的波动率是9.3%.(完)

--编译 程琳;审校 于春红

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