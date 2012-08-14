《汇市简讯》一个月期欧元/美元期权交易情况

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
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* 9月13日周四有一个月期欧元/美元期权到期
* 届时有欧洲央行会议、美国非农就业数据、美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和德国法院对欧洲稳定机制(ESM)的裁决
* 一个月期价平期权近几天波动率约为9.0%,8.8%处有坚固支撑
* 一个月期期权的小时实际波动率为9.6%,日实际波动率为9.5%
* 一个月期执行价为1.2100的期权今日早盘波动率报9.85%,一个月期执行价为1.2200的波动率为9.55%
* 执行价为1.2100,9月14日周五到期的期权波动率报10.1%,执行价为1.2360的波动率是9.3%.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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