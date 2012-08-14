《汇市简讯》若英国CPI疲软,欧元兑英镑有升至0.7900的空间

0755 GMT * 若英国7月CPI低于预期,可能提振欧元兑英镑升向0.7900 * 普遍预估是7月CPI同比升2.3%(6月为升2.4%),一法资银行预估升2.5% * 若CPI增幅更趋近英国央行2.0%的目标值,鸽派将呼吁11月扩大量化宽松 * 欧元区GDP与德国ZEW景气判断数据将于0900GMT出炉 * 希腊三个月期国库券标售受到关注.(完) --编译 隋芬;审校 程琳 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=