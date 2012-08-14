(重发)〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,随后将公布通胀数据

(重发以补充遗漏段落)

路透伦敦8月14日电---英镑兑欧元周二走软,随后将出炉的英国通胀数据或有利于促使英国央行释出更多货币刺激举措.

通胀放缓将允许央行有更多空间实施宽松政策,可能导致更多资金通过央行资产购买计划注入经济.

欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.2%,至0.7879英镑,延续昨日涨势,因德国和法国国内生产总值(GDP)数据略微好于预期.[ID:nSB1724498][ID:nSB1724468]

英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅料降至2.3%,6月升幅为意外大降至2.4%.

但一些分析师称,大多数市场人士已预计英国央行将在11月采取更多行动.因此,在交投清淡的情况下,如果该数据表现异常疲弱,那么可能对英镑产生很大影响.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.1%,至1.5702美元,接近周一触及的两周高位1.5717美元,当时因风险偏好改善,股市上扬,及人们冀望欧洲央行很快采取行动来压低举债成本,削弱了美元避险需求,推动英镑触及高位.

不过,投资者本周可能非常谨慎,因为将有众多英国数据出炉,例如英国失业和零售销售数据,以及英国央行货币政策委员会的8月会议记录.(完)

--编译 石冠兰/许娜;审校 王洋/程琳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]