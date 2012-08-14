〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位,此前英国公布CPI数据

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦8月14日电---英镑兑美元周二升至两周高点,此前数据显示,英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.6%,6月为上涨2.4%.[ID:nSB1725090]
若未来数月物价继续持坚,可能削减英国央行放宽货币政策的空间.
英镑兑美元GBP=D4从数据公布前的1.5702升至两周高位1.5730.
欧元兑英镑EURGBP=D4从之前的0.7882英镑跌至约0.7872.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。