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货币新闻 | 2012年 8月 14日 星期二 16:53 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位,此前英国公布CPI数据

路透伦敦8月14日电---英镑兑美元周二升至两周高点,此前数据显示,英国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.6%,6月为上涨2.4%.[ID:nSB1725090]

若未来数月物价继续持坚,可能削减英国央行放宽货币政策的空间.

英镑兑美元GBP=D4从数据公布前的1.5702升至两周高位1.5730.

欧元兑英镑EURGBP=D4从之前的0.7882英镑跌至约0.7872.(完)

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