〔全球金市〕金价追随欧元走高,此前德法GDP数据略好于预期提振欧元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡8月14日电---金价周二上涨,追随欧元的升势.德国和法国的第二季国内生产总值(GDP)数据略微好于预期,帮助缓解了市场对欧元区这两个最大经济体的担忧,从而提振欧元.
市场寄望美国、欧洲和中国的央行将祭出刺激举措支撑经济,该期望亦支撑金价.因为若央行祭出刺激举措,将提升通胀前景,并且会吸引投资者买入黄金.黄金被视为对冲通胀的良好投资标的.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。