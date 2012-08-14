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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 16:47 BJT

〔全球金市〕金价追随欧元走高,此前德法GDP数据略好于预期提振欧元

路透新加坡8月14日电---金价周二上涨,追随欧元的升势.德国和法国的第二季国内生产总值(GDP)数据略微好于预期,帮助缓解了市场对欧元区这两个最大经济体的担忧,从而提振欧元.

市场寄望美国、欧洲和中国的央行将祭出刺激举措支撑经济,该期望亦支撑金价.因为若央行祭出刺激举措,将提升通胀前景,并且会吸引投资者买入黄金.黄金被视为对冲通胀的良好投资标的.

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