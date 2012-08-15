雀巢董事长认为世界粮食危机比2008年严重

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳8月14日电---雀巢NESN.VX董事长包必达（Peter Brabeck）警告称，过多的土地用于生产生物燃料而不是粮食，导致全球面临比2008年更为严重的粮食危机。
“世界粮食组织已经同意我多年来反复强调的观点：不要将粮食用来生产燃料，过多的土地没有用于提供营养，”包必达接受奥地利报纸Wiener Zeitung采访时表示。
“这背后存在着强大的游说和高额的补贴，因此我预计粮食危机将比2008年更为严重。”
包必达指的是联合国粮食与农业组织，该组织本月向美国施压，要求美国改变生物能源政策，因担忧全球粮食危机爆发的危险。
美国中西部地区乾旱将谷物价格推至记录高位，联合国粮农组织7月粮食价格指数大涨6%，引发2007/08年粮食危机重演的担忧。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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