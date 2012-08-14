〔中国债市〕现券收益率上涨,获利回吐及新债供给压力造成"供过于求"

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月14日电---中国银行间债市周二现券收益率收涨.经上周五下行后,获利回吐盘频出,且新债供给压力积累,资金成本居高不下,综合因素作用下,债市收益率上行压力激增.
交易员表示,一方面目前偏高的资金利率抑制债市活力,令整体收益率无法实质性下行.另一方面,不佳的经济数据令市场担忧政府将愈加大力推出刺激经济措施,利空中长期债券.
北京一银行交易员亦指出,在需求偏弱的市况下,新债供给就显得过多.而资金成本尚未切实下降.从今日招标结果上看,除得益于降准预期的一年期品种需求良好,其他品种需求均平平.
而在信用债领域,该现象愈加明显.例如随着短融供应量激增,目前超短融和短融的收益率利差已经相差无几.
"(现券收益率上涨)原因是:第一,投机盘获利回吐;第二资金成本下不去,收益率也下不去;第三债市供给增加,而买盘偏弱;第四:怕出更猛烈的政策刺激经济."上述交易员称.
但他指出,外贸数据疲弱,拉动内需消费和投资效果并不明显,因此经济筑底时间可能更长,中国需要更久时间调整结构和寻找新的增长点.在此背景下,虽然收益率上行压力增大,却难出现趋势性上涨.
中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二上行,其余品种波动不大.这也突出反映了整体资金状况并不宽松背景下,机构对隔夜品种的需求较为集中,与其借七天期,不如滚动借隔夜划算.[ID:nSB1724422]
中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;五、七及10年期招标结果则基本符合预期.[ID:nSB1724376]
剩余期限约6.816年的固息国债120010最新双边报价收益率tCN120010=CFXM为3.2100%/3.1950%,上日尾盘为3.1850%/3.1750%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.6908 3.3531
上日 2.4466 3.3421
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7191/2.6573
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4227/2.3609
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0378/2.9756 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。