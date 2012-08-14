〔中国债市〕现券收益率上涨,获利回吐及新债供给压力造成"供过于求"

路透上海8月14日电---中国银行间债市周二现券收益率收涨.经上周五下行后,获利回吐盘频出,且新债供给压力积累,资金成本居高不下,综合因素作用下,债市收益率上行压力激增.

交易员表示,一方面目前偏高的资金利率抑制债市活力,令整体收益率无法实质性下行.另一方面,不佳的经济数据令市场担忧政府将愈加大力推出刺激经济措施,利空中长期债券.

北京一银行交易员亦指出,在需求偏弱的市况下,新债供给就显得过多.而资金成本尚未切实下降.从今日招标结果上看,除得益于降准预期的一年期品种需求良好,其他品种需求均平平.

而在信用债领域,该现象愈加明显.例如随着短融供应量激增,目前超短融和短融的收益率利差已经相差无几.

"(现券收益率上涨)原因是:第一,投机盘获利回吐;第二资金成本下不去,收益率也下不去;第三债市供给增加,而买盘偏弱;第四:怕出更猛烈的政策刺激经济."上述交易员称.

但他指出,外贸数据疲弱,拉动内需消费和投资效果并不明显,因此经济筑底时间可能更长,中国需要更久时间调整结构和寻找新的增长点.在此背景下,虽然收益率上行压力增大,却难出现趋势性上涨.

中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二上行,其余品种波动不大.这也突出反映了整体资金状况并不宽松背景下,机构对隔夜品种的需求较为集中,与其借七天期,不如滚动借隔夜划算.[ID:nSB1724422]

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高;五、七及10年期招标结果则基本符合预期.[ID:nSB1724376]

剩余期限约6.816年的固息国债120010最新双边报价收益率tCN120010=CFXM为3.2100%/3.1950%,上日尾盘为3.1850%/3.1750%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6908 3.3531

上日 2.4466 3.3421

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7191/2.6573

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4227/2.3609

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0378/2.9756 (完)

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