〔中国汇市〕人民币收创逾一个月新高,中间价持稳致成交维持区间波动(更新版)

(新增收盘数据)

* 人民币收创逾一个月新高

* 近日中间价走势较为平稳

* 主要成交以区间波动为主

路透上海8月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘稍涨至逾一个月新高.午盘人民币扭转早盘跌势,但依旧未脱近期6.35元-6.36元主要盘整区间.

交易员指出,虽然看多海外美元预期令人民币未来承压,然而在近日较为平稳的中间价指引下,短期内汇价大幅变化的可能性较为有限,更多有望跟随海外市场变化展开区间波动.

以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3586 6.3585 6.3643 6.3443 6.3456 6.3616

上海一银行交易员称,即期市场"这两天还好,中间价和市场价差别没以前那么宽,...除去油企(购汇等因素),其他对市场影响不大."

自今年6月起,因央行设定过高的人民币中间价,导致其与盘中成交明显脱离,多日点差达到500-600基点,盘中成交价并一度触及过1%的日间交易区间下限.不过进入8月后二者的点差不断缩窄,从此前约500基点,降至100-200点左右.

华南一银行交易员补充说,近日变化不大的中间价,支撑机构对汇价的短期稳定预期.除偶现的大额结售汇盘扰动外,人民币/美元总体走势仍算平静.

对人民币未来可能的疲软走势,上述交易员认为,虽然央行近期控制汇价贬值的力度有所放松,但考虑到热钱流出等多因素,央行应该不会允许人民币出现大幅贬值.

中国人民银行最新数据显示,今年7月末金融机构外汇占款余额为25.6575万亿元人民币;据此计算,当月外汇占款转为减少约38.2亿元.[ID:nSB1725014]

以下为北京时间17:16,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4215/95 6.4225

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3630/60 6.3660

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,180点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4766元.

东京汇市欧元周二上涨,扩大上交易日在亚洲时段的部分涨幅.在欧元区和美国公布数据前,市场谨慎向上测试.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 张喜良

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