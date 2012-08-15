日朝官员将在京进行四年来首次会面

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月14日电---日本周二称，日本和朝鲜外交官将于8月29日在北京进行四年来的首次会面，会谈可能涉及朝鲜几十年前绑架日本公民的问题。
这是金正恩掌权后，日本和朝鲜官员首次进行此类会谈，进一步暗示其可能打破朝鲜数十年来封闭、严厉管理的又一个信号。
朝鲜在20世纪70年代和80年代绑架日本公民，让他们向其间谍讲授日语和日本文化。日本反复要求获得这些被绑架日本公民的更多信息，不过朝鲜坚称事情已经结束。
绑架日本公民成为两国长期外交摩擦的一个原因，在该问题上取得进展可能意味着两国关系将出现缓和。
日本内阁官房长官藤村修对记者称，日方将在会议上提出绑架日本公民的问题，不过不确定未来的会面是否会讨论该问题。
藤村修还表示，会上将讨论寻回二战时期死于朝鲜半岛日本人尸骨的问题。
中国周二承诺帮助大型企业投资朝鲜，释放出强烈支持朝鲜年轻领导人金正恩的信号。据信金正恩正计划改革朝鲜经济。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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