《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月14日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出各类外汇交易品种,以满足 金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要. 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况. 交易品种成交概况 12年二季度 一季度 11年四季度 三季度 二季度 一季度 10年全年 三季度 二季度 一季度 09年全年 远期(亿美元): 123.5 534.0 378.6 608 564.1 594.83 327 25.89 24.5 30.4 98 掉期(亿美元): 5,966.6 5,445.8 4,544.7 5,239 4,549.31 3,376.83 12,835 3,229.34 3,456.3 2,850.1 8,018 外币对(亿美元): 428(上半年) -- 276.21 226 168.6 185.89 502 129.02 136.2 104.5 407 外汇期权(亿美元): 4.6 6.2 1.64 4.3 4.16 注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》 和中国央行《2012年第二季度中国货币政策执行报告》 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完) --整理 李然; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。