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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 17:30 BJT

〔中港股市〕港股三日来首次收升,中国移动跳升至四年高位

* 恒生指数收高1.1%,沪深300指数上涨0.2%

* 欧洲数据好于预期,提振港股

* 银行股上涨,但在谨慎情绪犹存的情况下,防守股表现出色

* 内地券商股表现仍低迷

路透香港8月14日电---香港股市周一三日来首次上涨,因一些投资者买回内地银行股,不过防守类股表现坚挺,且指标股指未能突破阻力位,表明谨慎情绪仍存.

午盘涨势加快,因德法两国数据好于预期,提振了市场走势.港股成交量创下5月31日以来的最高,虽然成交量约18%归因于太古地产的售股.

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