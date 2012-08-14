〔中港股市〕港股三日来首次收升,中国移动跳升至四年高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 恒生指数收高1.1%,沪深300指数上涨0.2%
* 欧洲数据好于预期,提振港股
* 银行股上涨,但在谨慎情绪犹存的情况下,防守股表现出色
* 内地券商股表现仍低迷
路透香港8月14日电---香港股市周一三日来首次上涨,因一些投资者买回内地银行股,不过防守类股表现坚挺,且指标股指未能突破阻力位,表明谨慎情绪仍存.
午盘涨势加快,因德法两国数据好于预期,提振了市场走势.港股成交量创下5月31日以来的最高,虽然成交量约18%归因于太古地产的售股.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。