《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国铝业公司 450 50 1 8/15簿记建档 光大银行 AAA 8/16 8/17 民生银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *美克投资集团 3.5 12 8/17簿记建档 国开行 AA- 8/20 8/21 ============================================================================================= *龙城旅游 5 3 12 8/17簿记建档 南京银行 AA- 8/20 8/21 控股集团 ============================================================================================= *南昌市政公用 10 5 12 8/21簿记建档 中国银行 AA+ 8/23 8/24 投资控股公司 国开行 ============================================================================================= 绍兴黄酒集团 5 2.5 12 8/15簿记建档 中信银行 AA 8/17 8/20 ============================================================================================= 中科英华 8 1.4 12 8/15簿记建档 民生银行 AA- 8/16 8/17 (600110.SS) ============================================================================================= 二重重装 14 5 12 8/15簿记建档 农业银行 AA+ 8/17 8/20 601268.SS ============================================================================================= 中国建筑 50 30 12 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/20 8/21 (601668.SS) 交通银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *福建轻纺控股 17 7 5 8/21簿记建档 光大银行 AA- 8/22 8/23 国开行 ============================================================================================= *江阴市新国联 8 4 2 8/21簿记建档 农业银行 AA 8/23 8/24 投资发展公司 ============================================================================================= *云天化集团 16 10 5 8/21簿记建档 中信银行 AA+ 8/23 8/24 浦发银行 ============================================================================================= 中国建材 40 40 5 8/15簿记建档 交通银行 AAA 8/16 8/17 (3323.HK) 浦发银行 ============================================================================================= 中船重工集团 178 100 5 8/16簿记建档 建设银行 AAA 8/17 8/20 中金公司 ============================================================================================= 宝钢工程 10 10 3 8/16簿记建档 建设银行 AA+ 8/17 8/20 技术集团 ============================================================================================= 扬州汇银家电 3.9 3.9 3 8/20簿记建档 交通银行 A 8/22 8/23 (江苏省信用再担保公司提供担保) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。