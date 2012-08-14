《中国企业债发行日程表》--8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *新疆新业 6.6 7 前五年6.20% AA+ 8/15-8/17 中信建投证券 国资公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) (第6年末偿还债券存续余额的50%,第7年末一次性偿还剩余本金) ===================================================================================== *柳州市投资 10 7 6.98% AA 8/15-8/21 国海证券 控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ===================================================================================== *上海松江 12 6 6.28% AA+ 8/15-8/21 国金证券 城镇建投 (第3-6年末每年偿还25%本金) ===================================================================================== 衡阳城投 18 7 7.06% AA 8/13-8/15 财富证券 ===================================================================================== 福建省龙岩市 8 7 7.45% AA 8/14-8/16 中银国际 城建投 (第3至7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 广州经济开发区 25 10 预设区间6.20-6.70% AA+ 8/14-8/20 国信证券 国有资产投资公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的10%,第7年至第10年每年分别偿还本金的15%) ===================================================================================== 天津生态城投 12 7 6.76% AA+ 8/14-8/20 渤海证券 (第3至7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 泰州鑫泰集团 10 6 6.85% AA 8/14-8/20 银河证券 (第3至6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 肥城市城市 9 6 7.10% AA 8/14-8/20 西南证券 资产经营公司 (第3至6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。