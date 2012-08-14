版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 18:52 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,受到银行股和商品股升势的提振

路透曼谷8月14日电---东南亚股市周二多数收高,受到大盘银行股及新加坡来宝集团(NOBG.SI)等大宗商品相关股票升势的支撑.

新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.75%,报3,087.84点,大宗商品公司来宝集团的股价窜涨12%,此前该公司公布其4-6月净利润大涨39.3%.

泰国股市.SETI连续第六日上涨,收高0.6%至1,226.82点,创逾三个月来最高收盘价.

马来西亚股市.KLSE连续第五日上扬,收高0.4%至创纪录收盘高位1,652.90点.印尼股市.JKSE收升0.5%,逆转了周一0.9%的跌试.

越南股市.VNI收高0.8%至近两个月最高收盘位.菲律宾股市.PSI逆势下跌0.1%,结束两日连涨之势.

1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3087.84 23.03 +0.75 +16.68 2646.35

马来西亚 .KLSE 1652.90 6.58 +0.40 +7.98 1530.73

泰国 .SETI 1226.82 7.45 +0.61 +19.65 1025.32

印尼 .JKSE 4121.56 19.03 +0.46 +7.84 3821.99

菲律宾 .PSI 5265.94 -5.84 -0.11 +20.45 4371.96

越南 .VNI 429.47 3.30 +0.77 +22.16 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐