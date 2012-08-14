〔东南亚股市〕多数收高,受到银行股和商品股升势的提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷8月14日电---东南亚股市周二多数收高,受到大盘银行股及新加坡来宝集团(NOBG.SI)等大宗商品相关股票升势的支撑.
新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.75%,报3,087.84点,大宗商品公司来宝集团的股价窜涨12%,此前该公司公布其4-6月净利润大涨39.3%.
泰国股市.SETI连续第六日上涨,收高0.6%至1,226.82点,创逾三个月来最高收盘价.
马来西亚股市.KLSE连续第五日上扬,收高0.4%至创纪录收盘高位1,652.90点.印尼股市.JKSE收升0.5%,逆转了周一0.9%的跌试.
越南股市.VNI收高0.8%至近两个月最高收盘位.菲律宾股市.PSI逆势下跌0.1%,结束两日连涨之势.
1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3087.84 23.03 +0.75 +16.68 2646.35
马来西亚 .KLSE 1652.90 6.58 +0.40 +7.98 1530.73
泰国 .SETI 1226.82 7.45 +0.61 +19.65 1025.32
印尼 .JKSE 4121.56 19.03 +0.46 +7.84 3821.99
菲律宾 .PSI 5265.94 -5.84 -0.11 +20.45 4371.96
越南 .VNI 429.47 3.30 +0.77 +22.16 351.55
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(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。